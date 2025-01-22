Зберігав боєприпаси та готувався торгувати наркотиками: суд оголосив вирок харків’янину

У вересні 2022 року 35-річний харків’янин замовив в інтернет-магазині наркотичну речовину PVP, після чого розфасовував психотроп по пакетах, щоб надалі збувати її наркозалежним.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

8 листопада 2022 року під час обшуку в будинку підозрюваного крім PVP також вилучили шість корпусів ручних осколкових гранат типу Ф-1, корпус ручної осколкової гранати РГН, підривач УДЗ, два підривачі УЗРГМ-2 та понад 60 патронів калібру 5х45 мм.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав та заявив, що співробітники поліції підкинули йому згортки з психотропами.

«За словами чоловіка, правоохоронці під час обшуку здійснювали на нього психологічний тиск, примушуючи визнати, що виявлені під час обшуку в домоволодінні пакунки з PVP належать йому. Щодо вилучених бойових припасів обвинувачений заявив, що це не його речі і не може сказати, звідки вони взялись», – розповіли в прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за фактами незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволі (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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