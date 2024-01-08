Збитки на суму 600 тис. грн: підозрюють ексзаступника директора харківського оборонного підприємства

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства у розтраті майна, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, підозрюваний, будучи посадовою особою та наділений відповідними повноваженнями, всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, знаючи що порушено провадження у справі про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, надав своїм підлеглим працівникам бухгалтерії цього підприємства відповідні вказівки щодо перерахування грошових коштів під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином Державному підприємству були спричинені матеріальні збитки на суму 563 748 грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВСП ГУНП в Харківській області, за оперативного супроводу ВСП ГУНП у Харківській області.

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