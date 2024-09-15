Зеленський відреагував на авіаудар по Харкову

У Харкові триває рятувальна операція після удару авіабомбами. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Між 9 та 12 поверхами горять квартири.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби.

«І світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору», – йдеться в повідомленні.

Відео з місця удару по Харкову опублікував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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