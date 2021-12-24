Жёлтый уровень опасности: спасатели и коммунальщики готовятся к непогоде

На днях в Харьковской области прогнозируют непогоду, поэтому дорожники уже начали работать в усиленном режиме и просят водителей снизить скорость, чтобы избежать серьезных ДТП. Для безопасности водителей и пассажиров коммунальщики расчищают дороги и посыпают их солью и песком.

Михаил Богатырь уверяет, что в области и городе подготовились к ухудшению погодных условий, однако не исключают, что придется подготовить дополнительную технику, если ситуация выйдет из-под контроля.

Михаил Богатырь, зам. начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области

У нашій області повністю забезпечено, вся територія області, забезпечена протиожеледними матеріалами, тобіж 100% — це близько 61 тисячі протиожеледних матеріалів. Також заготовлено технічної солі — більше 240 вагонів.

Также в области установлены 25 видеокамер, благодаря которым автодоровцы мониторят ситуацию на дорогах, заверил Богатырь. Если на этих участках зафиксируют пробки или ухудшение трафика, туда должны оперативно выехать либо коммунальщики, либо спасатели — в зависимости от обстоятельств.

Александр Волобуев напоминает, что накануне зимняя непогода уже наделала бедствий в Харьковской области. На дорогах образовывались большие пробки и происходили дорожно-транспортные происшествия.

На этот раз спасатели снова готовы.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области

Щоденно на чергування у Харківській області заступає близько 500 рятувальників на 133 одиницях спеціальної техніки. У разі ускладнення оперативної обстановки ми можемо додатково зібрати близько 2 тисяч рятувальників для надання допомоги населенню та ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях.

Накануне спасатели получили 11 новых специальных автомобилей, на которых также будут проводить дежурства и оказывать помощь попавшим в сугробы автомобилистам.