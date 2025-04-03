Житель Харкова звинувачував ЗСУ в обстрілах та мріяв про удари по заходу України

У Харкові 37-річного чоловіка підозрюють в публічному запереченні збройної агресії рф проти України. Харків’янин поширював кремлівську пропаганду, виправдовував дії російських військових та звинувачував ЗСУ в ударах по цивільних.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, безробітний харківʼянин активно висловлювався на підтримку росії. Він писав про те, що «русские военные никогда не стреляют по мирным». За кремлівською методичкою харківʼянин звинувачував в ударах по цивільному населенню виключно українську армію.

Крім того, чоловік говорив, що йому занадто образливо, що бойові дії не проходять у західній частині України. Супроводжував свій коментар пропагандою про «западенцев и жителей восточной Украины».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова шанувальнику росії повідомлено про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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