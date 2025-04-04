Жителі Харкова розповіли про нічну атаку «шахедів», внаслідок якої загинули п’ятеро людей

Комунальні служби та представники благодійних гуманітарних організацій з ночі працюють на місцях ворожих ударів у Харкові. Російські військові вдарили по кварталу щільної житлової забудови у Новобаварському районі. Пані Лідія чекає на сина, щоб навести лад на розбитому балконі.

Лідія, жителька Харкова

Я живу на Холодній горі, а він тут, і вдома був якраз. Каже, якби не вийшов сюди курити – прибило б. Стояв тут, на веранді, курив. Це те, що я знаю. Що можна сказати? Більше слів немає, таке творити з людьми.

Біля багатоповерхівок людям роздають гуманітарну допомогу та гарячу їжу. Пані Ольга сподівається на комунальників – ночувати збирається у своїй хаті, але треба забити потрощені вікна.

Ольга

Ми на п’ятому поверху. Дуже гучно було. І скло летіло, і думали, що не добіжимо до першого поверху. У першому під’їзді в нас підвал – усі там зібралися. Чекали, коли закінчиться все. Сипалося скло, дуже було гучно. Особливо, коли вибухати машини почали.

У трьох багатоповерхівках пошкоджені конструктивні елементи, вибито понад вісімсот вікон. Вночі комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків російських ударів, наразі закрили третину пошкоджених вікон та дверей.

працівник комунального підприємства

Основні підприємства тут вже з ночі закривали вікна. Цей перший поверх вони зробили. А ми продовжуємо далі, вже там з вишки, з під’їзду закривати. Я так думаю, що до останнього є задача закрити сьогодні в нас конкретно цей будинок.

Російські військові завдали по Новобаварському району близько десятої години вечора кілька ударів безпілотниками. Внаслідок влучання ворожих дронів загинули п’ятеро людей, понад 30 постраждали.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури

Маємо інформацію про 34 травмованих людей. Серед них дві дитини. Це хлопчик дев’яти років, в нього гостра реакція на стрес і хлопчик 16 років в нього перелам гомілки. У постраждалих – поранення тіла, перелами, забиття. Для ударів росіяни використали БпЛА «Герань-2».

Внаслідок ворожих влучань стались чотири пожежі площею понад пів тисячі квадратних метрів.

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