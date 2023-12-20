Житловий об’єкт та цивільне підприємство: в Харківській ОВА розповіли про нічні обстріли

Вночі 20 грудня окупанти завдали ударів по Харкову, попередньо, ракетами С-300. О 1:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об’єкту. В 1:07 зафіксовано удар по території транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Без потерпілих.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Гур’їв Козачок Богодухівського району; Ветеринарне Харківського району; Стариця, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка.

ЗСУ відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп’янського району.

О 1:00 ворог завдав удару двома ракетами С-300 по селу Одрадне Куп’янського району. Без постраждалих.

О 3:10 стався ворожий обстріл с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок.

Об 11:36 в результаті ворожого обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка. Госпіталізована у середньому стані. Пошкоджено будинок.

Об 11:41 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди.

О 12:07 внаслідок ворожого обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Внаслідок негоди по області знеструмлено 1469 споживачів. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп’янській громадах.

За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 2,7 га території та знешкодили 56 ВНП.

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