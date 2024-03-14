Зранку окупанти вдарили по Харкову

14 березня близько 5:10 окупанти завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень.

Огляд місця профільними службами триває.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, це був вже другий удар за сьогодні. Вночі росіяни атакували місто безпілотником.

«Удар «шахеда» по Харкову. Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих», – написав Терехов о 4:37.

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