Харків

Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах

Автор Галина Шподарева
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2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками Київський район Харкова. Пошкоджено будівлі підприємств, приватні будинки, підземний перехід.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також вчора орієнтовно о 22:35 БпЛА ворога вдарив по м. Дергачі. Дістав поранення 57-річний чоловік. Вибито вікна та пошкоджено фасади у будинках. 

За попередніми даними, для ударів російська армія використала БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах 7
  • Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах 9
  • Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах 11
  • Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах 13
  • Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах 15
  • Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах 17

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