Зруйновано підземний перехід, пошкоджено будинки: наслідки нічних ударів по Харкову та Дергачах

2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками Київський район Харкова. Пошкоджено будівлі підприємств, приватні будинки, підземний перехід.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Також вчора орієнтовно о 22:35 БпЛА ворога вдарив по м. Дергачі. Дістав поранення 57-річний чоловік. Вибито вікна та пошкоджено фасади у будинках.
За попередніми даними, для ударів російська армія використала БпЛА «Герань-2».
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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