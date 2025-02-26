Зупинили другий наступ росії на Харків: підрозділ «Хартія» презентував мініфільм про Липці

Не дали рф повторити 2022 рік і зайти до Харкова. У травні 2024 року бійці «Хартії» знову рушили захищати Харків, коли ворог удруге увірвався на північ області.

Підрозділ НГУ «Хартія» презентував мініфільм про оборону Харківщини.

Окупанти намагалися просунутися до Липців – стратегічно важливого населеного пункту у 20 км від Харкова. Для росіян це ключова висота, з якої можна артилерією обстрілювати Харків, і прямий шлях на місто-герой.

«Бійці «Хартії» не просто оборонялися – вони наступали. Росіяни не очікували, що їх будуть штурмувати ті, хто мав би виснажитися в обороні. З травня 2024-го «Хартія» та суміжні підрозділи регулярно відбивають російські штурми і повільно, але впевнено рухаються до кордону – розповідають військові.

За словами бійців, кожна наступальна дія – це не хаотичний бій, а чітко спланована операція.

Про що розповідають бійці «Хартії» у фільмі про Липці

Завдяки чому «Хартії» вдається досягти успіхів на Харківщині?

Який вигляд мають Липці і чи залишилися там цивільні?

Яка ситуація зараз на цьому напрямку?

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