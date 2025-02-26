Зупинили другий наступ росії на Харків: підрозділ «Хартія» презентував мініфільм про Липці

Не дали рф повторити 2022 рік і зайти до Харкова. У травні 2024 року бійці «Хартії» знову рушили захищати Харків, коли ворог удруге увірвався на північ області.
Підрозділ НГУ «Хартія» презентував мініфільм про оборону Харківщини.
Окупанти намагалися просунутися до Липців – стратегічно важливого населеного пункту у 20 км від Харкова. Для росіян це ключова висота, з якої можна артилерією обстрілювати Харків, і прямий шлях на місто-герой.
«Бійці «Хартії» не просто оборонялися – вони наступали. Росіяни не очікували, що їх будуть штурмувати ті, хто мав би виснажитися в обороні. З травня 2024-го «Хартія» та суміжні підрозділи регулярно відбивають російські штурми і повільно, але впевнено рухаються до кордону – розповідають військові.
За словами бійців, кожна наступальна дія – це не хаотичний бій, а чітко спланована операція.
Про що розповідають бійці «Хартії» у фільмі про Липці
- Завдяки чому «Хартії» вдається досягти успіхів на Харківщині?
- Який вигляд мають Липці і чи залишилися там цивільні?
- Яка ситуація зараз на цьому напрямку?
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”