Зимові канікули у більшості шкіл Харківської області почнуться 30 грудня

У більшості шкіл Харківської області зимові канікули почнуться 30 грудня та триватимуть 2 тижні.

Як повідомили в Харківській ОВА, У 24 громадах Харківської області прийняли рішення розпочати зимові канікули 30 грудня, серед них: Харківська, Богодухівська, Балаклійська, Донецька, Куньєвська, Сахновщинська, Старовірівська, Дворічанська, Шевченківська, Кіндрашівська, Олексіївська, Безлюдівська, Солоницівська, Новопокровська, Чкаловська, Малинівська, Вовчанська, а також частина Малоданилівської, Липецької, Печенізької, Великобурлуцької, Зміївської, Вільхуватської та Дергачівської.

На тиждень раніше – 23 грудня – канікули стартують у Коломацькій, Барвінківській, Борівській, Ізюмьскій, Оскільській, Савинській, Красноградській, Зачепилівській, Кегичівській, Куп’янській, Курилівській, Петропавлівській, Південній, Пісочинській, Вільхівській, Нововодолазькій, Циркунівській, Чугуївській, а також частинах Великобурлуцької, Малоданилівської, Липецької громад.

25 грудня канікули розпочнуться у Валківській, Золочівській, Первомайській, Височанській, Роганській та частинах Вільхуватської, Дергачівської, Печенізької і Зміївської громад.

Освітяни Лозівської міської територіальної громади прийняли рішення розпочати зимові канікули 27 грудня.

На зимовий відпочинок із 29 грудня підуть школярі Наталинської, Близнюківської, Біляївської, Слобожанської, Мереф’янської, частини Дергачівської і Липецької громад.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» педагогічні ради закладів загальної середньої освіти самостійно визначають терміни канікул.

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