Десять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024 оголошено сьогодні

Сьогодні, 17 листопада, організатори національного відбору на Євробачення-2024 оголосили десятку фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на музичному конкурсі.
Про це повідомляє Кореспондент.
До фіналу національного відбору увійшли:
- alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.
- Drevo – Endless chain.
- INGRET – Keeper.
- MÉLOVIN – DREAMER.
- NAHABA – GLASSS.
- NAZVA – Slavic English.
- SKYLERR – Time is running out.
- YAGODY – Tsunamia.
- YAKTAK – Lalala.
- Ziferblat – Place I Call Home.
Крім того українці зможуть обрати під час онлайн-голосування в застосунку Дія й 11 фіналіста, який не потрапив до лонглиста.
Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телеконцерту. Як і в попередні роки, переможця визначатимуть журі та глядачі.
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