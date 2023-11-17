Дозвілля

Десять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024 оголошено сьогодні

Автор Геннадій Семенов
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Сьогодні, 17 листопада, організатори національного відбору на Євробачення-2024 оголосили десятку фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на музичному конкурсі.

Про це повідомляє Кореспондент.

До фіналу національного відбору увійшли:

  • alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.
  • Drevo – Endless chain.
  • INGRET – Keeper.
  • MÉLOVIN – DREAMER.
  • NAHABA – GLASSS.
  • NAZVA – Slavic English.
  • SKYLERR – Time is running out.
  • YAGODY – Tsunamia.
  • YAKTAK – Lalala.
  • Ziferblat – Place I Call Home.

Крім того українці зможуть обрати під час онлайн-голосування в застосунку Дія й 11 фіналіста, який не потрапив до лонглиста.

Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телеконцерту. Як і в попередні роки, переможця визначатимуть журі та глядачі.

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