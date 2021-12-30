Год Водяного тигра: чего ожидать и кому повезет

Считанные часы остаются до нового 2022 года, который пройдет под покровительством Водяного Тигра, который приходится раз в 60 лет. И если 2021 год был годом работы и обучения, то следующий будет полон эмоций, коммуникации, творчества и неожиданных поворотов в судьбе. Это – идеальное время для того, чтобы начинать изменять свою жизнь. По крайней мере, так утверждают астрологи.

Кристина Василянская, астролог

Что касается, в целом 2022 года, то Синий Тигр принесет удачу, и позитив, именно тем людям, которые будут действовать, по совести, и будут заниматься хобби, развивать свои творческие стороны. У этих людей будет гораздо больше позитива в жизни, чем у всех остальных.

Хозяин следующего года будет особенно благосклонен к водным знакам зодиака. Это — Рыбы, Скорпионы и Раки. Они смогут улучшить свою жизнь за счет удачи и благоприятных изменений. Но есть риск – если не реализовать свой потенциал – можно набрать лишние килограммы.

К переменам, которые принесет с собой Водяной Тигр, должны готовиться и представители земной стихии – Козероги, Девы и Тельцы. Впрочем, для того, чтобы они были положительными, представители этих знаков, в основе которых лежит стремление к устойчивости, должны научиться гибкости.

Воздушные знаки зодиака – Близнецы, Весы и Водолеи – для того, чтобы год прошел удачно должны овладеть навыками собранности и планирования. Огненные – Стрельцы, Тельцы, Львы – проработать свои моральные качества и быть благородными. Все это требует Тигр.

От новогоднего стола этот хищник ждет сытных, красивых и разнообразных блюд. Центральным продуктом празднования, конечно же, должно стать мясо.

Кристина Василянская, астролог

Обязательно должны быть салаты из свежих овощей, мясные блюда, мясная нарезка. И обязательным атрибутом должны быть декоративные украшения в виде подсвечников полупрозрачного цвета. Стеклянные. Либо из натуральных камней

На вопрос, что надеть в новогоднюю ночь – то здесь астрологи советуют не забывать, что Тигр не любит безвкусицу. Поэтому одежду кислотных оттенков, ярких красных и фиолетовых цветов следует оставить на потом. Лучше подобрать наряды бежевого цвета или же остановиться на сине-голубой гамме.