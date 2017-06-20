Глава Нацгвардии: Россия никогда не видела Украину независимой страной

20 июня 2017 г. 11:49
Источник: Корреспондент
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Россия готовилась к оккупации Крыма с 2005 года. Об этом заявил глава Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

"Я был командиром бригады в Крыму, командовал частями в Красноперекопске, в Симферополе, в Севастополе... И я видел, как с 2005 года офицеров Черноморского флота России в Крыму, которые родились в Украине, имели украинские корни, жен, семьи, россияне начали убирать из Севастополя, из Крыма", – рассказал он.

Аллеров отметил, что на полуострове оставались только те, кто родился в России и не имел никакой связи с Украиной.

"Они уже готовились к какой-то агрессии. Об этом не принято было тогда говорить, но сегодня аналитика показывает, что это было не совпадение", – подчеркнул Аллеров.

По его словам, "война, которая началась в 2014 году, – доказательство того, что Россия никогда не видела Украину независимой страной".

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