Легализация проституции в Украине поощрит такой род занятий - замглавы Нацполиции Украины

Андрей Крищенко считает, что европейскую практику в Украине внедрять нельзя.

Легализация проституции в Украинепоощрит такой род занятий, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Я рос и воспитывался в этой стране и не считаю, что легализация проституции – это правильно. Легализовать – это как бы подталкивать женщин к этому занятию", - сказал Крищенко.

По его мнению, государству следует обеспечивать женщин равными правами и условиями в обучении и построении карьеры, а не поощрять такой род занятий.

"Думаю, что мы можем построить сильную Украину и без легализации проституции. Хотя в Европе это есть, но я не родился там и не жил, и у меня не тот уровень толерантности именно к этому вопросу", - добавил Крищенко.

Он считает, что легализация проституции не уменьшит криминализацию этой сферы.

"Легализация проституции уж точно не уменьшит криминализацию этой сферы. Даже если будут легальные проститутки, которые будут платить налоги, вокруг них будут нелегальные сутенеры, криминал: с них и деньги будут вымогать, и нападения совершать", - убежден Крищенко.

Напомним, в 2015 году в Верховну Раду был внесен законопроект о легализации проституции, однако его депутаты не рассматривали.

