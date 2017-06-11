Порошенко о безвизе: каждый может выпить кофе в ЕС

Президент также считает, что теперь каждый украинец имеет возможность улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу.

Президент Петр Порошенко заявил, что с введением безвизового режима с ЕС каждый украинец имеет возможность выпить "фантастическое кофе в Братиславе".

"Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастическое кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу", - считает президент.

Порошенко добавил, что в свою очередь Украина запустила новые поезда к соседним странам ЕС.

"Мы со своей стороны запустили новые поезда к нашим соседним европейским странам. Вместе с пограничной и таможенной службой совместно обустраиваем пункты пропуска и будем делать единый контроль с нашими словацкими, польскими, венгерскими и румынскими партнерами", - отметил он.

Порошенко также подчеркнул, что в соответствии с Римским статутом Украина является европейским государством.

"Чем больший прогресс мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и у украинского народа появляется для того, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в ЕС, потому что Украина является европейским государством, в соответствии с 49 статьи Римского статута", - сказал он.