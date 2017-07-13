Председатель Харьковского антикоррупционного центра высказал свое мнение о снятии неприкосновенности с Добкина

13 июля 2017 г. 14:40
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Об этом председатель антикоррупционного центра Дмитрий Булах сообщил на своей официальной странице Facebook.

«Когда в 2008 году в Харькове начали дерибанить землю по кооперативной схеме, то думали, что ни у кого ни к кому никогда не возникнет никаких вопросов".В 2010-2012 годах дерибан земли по этой схеме достиг эпических масштабов. Янукович должен был править вечно. Прокурорские и судейские были в доле. Михаил Маркович Добкин спал и видел как через пару-тройку лет он станет премьером», - говорится в сообщении..

Напомним, что весной 2017 появились первые громкие подозрения топ-чиновникам из окружения Кернеса-Добкина.

Также Дмитрий Булах считает, что Михаил Добкин не последний фигурант земельного «дерибана».

Также сегодня, 13 июля 2017, Рада рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина за "кооперативный дерибан".

 

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