Президент Украины объяснил, почему ему необходимо встретится с Трампом раньше Путина

20 июня 2017 г. 10:31
Источник: УНИАН
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Это поможет "не оставить ни шанса" несправедливости.

Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины есть мощная двухпартийная поддержка в США, а во время встречи с Дональдом Трампом ему удастся "вооружить информацией" всех. Об этом сообщает его пресс-служба, отмечая, что во время рабочего визита в США президент проведет ряд встреч и переговоров.

«Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (в США - ред.). И у нас фантастическая программа», - отметил Порошенко во время встречи с украинской общиной.

Он объяснил, почему так важно, что президент Украины встречается с Трампом раньше российского лидера Владимира Путина.

«Очень важно, что моя встреча как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина», - отметил Петр Порошенко и добавил, что это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией и никому не осталось ни шанса на несправедливость».

Президент отметил, что у Украины есть очень мощная двухпартийная поддержка в Конгрессе США.

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