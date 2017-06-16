В ЕБРР борьбу с коррупцией в Украине сравнили со спортивной рыбалкой

16 июня 2017 г. 10:33
Источник: УНИАН
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Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж сравнил борьбу с коррупцией в Украине со спортивной рыбалкой - «поймали, сфотографировали, отпустили».

«Борьба с коррупцией в Украине похожа на спортивную рыбалку. Сначала ловишь рыбу, фотографируешься с ней, а потом отпускаешь», - сказал Малиж.

В то же время представитель ЕБРР отметил, что нашей стране удалось достичь большого прогресса в непрямой борьбе с коррупцией, особенно в финансовом и энергетическом секторах.

«В непрямой борьбе с коррупцией Украине удалось достичь значительного прогресса. Устранение посредников на газовом рынке дало огромный эффект. Большой прогресс есть и в финансовом секторе, очистке банковской системы», - отметил Малиж.

Украине предоставляется самая большая программа поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией - почти 16 млн евро.

Тем не менее, все основные международные партнеры Украины называют прогресс в борьбе с коррупцией одним из проблемных аспектов программы реформ.

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