В Кремле резко высказались относительно курса Украины на членство в НАТО

Россия с недоверием относится к расширению альянса.

В Кремле относительно курса Украины на членство в НАТО заявили, что обеспокоены и "принимают меры для обеспечения своей безопасности".

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности", - заявил он.

По словам Пескова, решение о принятии новых стран в альянс "принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом".

Напомним, Рада определила членство в НАТО главным приоритетом Украины. Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Отныне Украина будет углублять сотрудничество с НАТО для членства в Альянсе.

По словам народного депутата от фракции "Батькивщина" Бориса Тарасюка, своим решением парламент вернул редакцию закона, который был принят еще 9 июня 2003 года.