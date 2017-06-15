В России раскритиковали решение про новые санкции со стороны США

При этом глава комитета верхней палаты парламента РФ выразил надежду на Трампа.

Глава комитета по международным делам Совета федерации РФ Константин Косачев раскритиковал решение американского Сената о принятии новых санкций против России. По словам Косачева санкции являются "не адекватными ситуации в мире и двусторонним отношениям стран".

При этом депутат отметил, что стоит посмотреть за действиями Дональда Трампа. По мнению Косачева, так станет известно "может ли Трамп действовать самостоятельно или подчинится инстинктам самосохранения во власти".

Сенат США в среду, 14 июня, почти единогласно поддержал поправку в законопроект о расширении санкций против Ирана, которая предусматривает усиление санкционного давления на Россию.