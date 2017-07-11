"Все было зря! И Крым, и Донбасс!", - российский журналист Невзоров

11 июля 2017 г. 14:40
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Нормализация российско-украинских отношений невозможна в ближайшее время.

Об этом заявил российский журналист Александр Невзоров в авторской передаче Дмитрия Гордона. По его мнению, началом нормализации отношений может стать признание россиянами того факта, что все агрессивные действия по отношению к Украине были напрасными.

На вопрос ведущего, Невзоров ответил достаточно эмоциально и категорически: "Нет. Мы как раз можем единственное, и это будет приметой нашей нормальности (я говорю со стороны России), если мы наберемся мужества и скажем: "Все было, бл#дь, зря! И Крым, и Донбасс!"

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