На Основе горел частный дом (видео)

17 ноября 2020 г. 11:44
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В Основянском районе Харькова сегодня утром, 17 ноября, загорелся частный дом.

О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

Также было опубликовано соответсnвующее видео пожара.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня в 8:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Достоевского, 35.

На момент прибытия пожарных было установлено, что в доме горят деревянные конструкции перекрытия, чердаки и крыша на площади около 60 кв.м.

В 9:22 пожар спасателям удалось локализовать, а в 11:26 - полностью ликвидировать.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину и ущерб от него устанавливают.

 

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