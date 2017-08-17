Вместо льгот - звонкая монета. Поможет ли монетизация решить вопрос проезда льготников

На дачу, в Старый Мерчик пенсионеры Екатерина и Василий ездили едва ли не каждый день. Теперь количество поездок пришлось сократить. Если раньше проезд для них был бесплатным, то теперь за поездку нужно выложить полную стоимость - 18 гривен с человека.

Валерий, пенсионер:

Платить требуют. Пять человек, а остальные платить.

Для того чтобы попасть в бесплатную пятерку, пенсионеры подстраиваются под рейсы.

Екатерина Васильевна, пенсионер:

Вот мы счас пропустили. Специально не приехали на этот маршрут, для того, чтобы быть первыми.

Объявление о том, что на маршруте "Харьков-Старый Мерчик" будут брать не более пяти льготников за рейс, появилось в маршрутках в начале августа. Причина - отсутствие дотаций из местного бюджета на перевоз льготного контингента.

водитель маршрута №1650:

Одни пенсионеры ездят! Одни пенсионеры, одни пенсионеры!

Берут, утверждает водитель маршрута, всех без исключения. Но только не все готовы платить полную сумму. Пассажиры же преклонного возраста утверждают - хотя и есть право на бесплатный проезд, даром стараются не ездить. Хоть пятерку, а заплатят. Но не все водители одинаково реагируют на такую оплату.

Андрей, пенсионер:

Оплачиваете вы? - Ну как оплачиваю, 5 гривен даю. - И нормально вас берет? - Да. - И не возмущался никогда? - Нет, ну может я не попадал.

Я не знаю, как пойдет диалог. Я не знаю, кто будет за рулем, вы понимаете. Там тоже разные люди. Если он будет настаивать, конечно, мне придется заплатить. Я ж не буду там веселить весь автобус.

Пообщаться с представителем компании-перевозчика и узнать, как решается проблема с льготниками, не удалось. По указанному телефону ответили, что компетентный человек отсутствует на месте и появится не скоро. Не помог и оставленный контактный номер. Журналисту не перезвонили. А затем и вовсе перестали поднимать трубку. В транспортном управлении ХОГА о ситуации с пассажирскими перевозками на маршруте «Харьков-Старый Мерчик» знают. Поясняют - тут сменился перевозчик. Новая компания полностью обновила автопарк. Но вопрос с перевозкой льготников, надеются в управлении вскоре решиться.

Владимир Наконечный, начальник управления по вопросам развития транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов:

По моей информации документы поданы в Старомерчанскую селищну раду. Там заключат договор и эти вопросы устранятся.

Вопрос компенсации - один из самых болезненных. Тем более, что с подобной проблемой сталкиваются пенсионеры и на маршруте Дергачи-Харьков и на десятках других маршрутов города и области. Отказать в провозе льготнику не имеют права по закону, отмечает Владимир Наконечный. При этом сейчас компенсация не покрывает и 10-й части затрат на транспортировку. Покрыть издержки перевозчиков, хотя и не в полном размере, можно из казны местных советов. Средства тут высвободились благодаря децентрализации.

Владимир Наконечный, начальник управления по вопросам развития транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов:

Дорученням голови областної государственной адміністрації Юлией Александровной на селектороном совещании было дано доручення всем главам администраций провести соответствующую работу с органами місцевого самоврядування, в районных радах по возможности принять программы по компенсации перевозок льготного контингента. Во всех районах области эти программы приняты.

Полностью же решить эту проблему сможет лишь монетизация. В этом уверены как чиновники, так и экономисты. С одной стороны льготой будут пользоваться именно те, кому она положена. С другой - перевозчики не смогут манипулировать количеством пассажиров, за которых положена компенсация.

Сергей Беренда, экономист:

Бюджетные деньги, правильно ли этот человек льготу получил, либо же опять какая-то там коррупция возникает. И мы уже будет четко понимать, что мы на льготы потратили вот столько денег. В рыночной экономике ничего бесплатного не бывает.

Основной вопрос - как вести учет тех, кто будет нуждаться в такой льготе. Он, говорят в ХОГА, должен рассматриваться депутатами в октябре в рамках национальной транспортной стратегии.