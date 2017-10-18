Задержана водитель Лексуса, сбившая насмерть пять человек в центре Харькова

18 октября 2017 г. 22:26
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Сегодня в 20-45 на улице Сумской столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и Lexus RX 350, который после столкновения вылетел на тротуар и сбил пешеходов - пятеро погибли, шестеро доставлены в больницу. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, за рулем внедорожника была 20-летняя девушка, сейчас она задержана. Заключения наркологов о ее состоянии пока нет. 

По предварительной информации, Lexus двигался по Сумской в направлении театра, Volkswagen поднимался от Бурсацкого спуска. На месте работает следтвенно-оперативная группа.

По данным медиков, в больнице на настоящий момент находятся 6 пострадавших - в тяжелом состоянии две женщины, их оперируют. 

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