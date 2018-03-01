В заявке "Металлиста 1925" на весеннюю часть сезона 2017/2018 гг. появилось двое бразильцев

Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" подал заявку на участие в весенней части первенства Украины во второй лиге

Всего в заявочном списке 25 фамилий, среди которых четыре новичка (Дмитрий Прихна, Луиз Фернандо, Марсилио и Егор Коваленко), а также двое футболистов (Максим Цвиренко и Максим Ермоленко), которые в ходе сезона были отзаявлены, а сейчас вновь оказались в списке.

Трансферное окно закрывается 2-го марта в 23:59, после же этого дозаявлять можно будет лишь "свободных агентов".

Заявка ФК "Металлист 1925" на весенню часть сезона 2017/2018 гг.:

Вратари:

23. Владислав Федак

81 Денис Дьяков

Защитники:

2. Дмитрий Прихна

4. Иван Коваленко

5. Игорь Чередниченко

6. Филип Хамильтон-Роллингс (Хамильтон)

17. Владислав Сидоренко

24. Максим Цвиренко

34. Юрий Булычев

44. Александр Жданов

45. Владислав Емельянов

Полузащитники:

8. Владислав Краев

10. Олег Синица

14. Ярослав Дехтяренко

20. Сергей Романов

30. Луиз Фернандо де Оливейра Байя Феррейра (Л. Фернандо)

31. Вилиам Морейра да Силва Марсилио (В. Марсилио)

32. Андрей Ралюченко

33. Александр Пивоваров

77. Егор Коваленко

80. Эдмар Галовский де Ласерда (Эдмар)

Нападающие:

7. Максим Ермоленко

9. Сергей Давыдов

11. Михаил Стороженко

91. Денис Скотаренко