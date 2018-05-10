Змеи:что нужно знать и как уберечься от укуса - советуют врачи

С приходом активного тепла активными становятся хладнокровные животные, в частности пресмыкающиеся. Однако, когда температура воздуха превышает средние показатели, их активность наоборот снижается: в жару животные становятся малоподвижными и вялыми, их чувства притупляются, поэтому очень легко наступить на них.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

В Украине существует три вида ядовитых змей, ужи, полозы, ящерицы, черепахи и другие пресмыкающиеся.

Они распространены по всей территории страны. Не все из них являются ядовитыми, но все они потенциально опасны для человека.

Встретить змей можно в лесу, парке, в поле или на сенокосе, а то и на собственном дворе. Змеи распространены в заболоченных местностях, у заросших озер и прудов, в горах и пустынях. Будучи ночными животными, они прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами деревьев.

Чтобы уберечь себя от укуса змеи, перед тем, как сесть на траву, камень или бревно нужно постучать палкой. Это отпугнет змею. Обычно услышав шаги, стук или голоса, змеи сразу же прячутся или отползают подальше от людей. Однако в жару их поведение может меняться.

Змеи агрессивны в ответ.

Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности. Гадюки активны в дневное время: как все холоднокровные, они любят греться на солнце.

При виде змеи необходимо без резких движений отойти в сторону либо замереть и ждать, пока змея уползет.

Направляясь в местность, где могут водиться змеи, надо надевать одежду, которая защитит от укусов, например, длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в ботинки.

Укус змеи имеет тяжелые проявления и серьезные последствия. Особенно тяжело они отражаются на детях, стариках и людях со сниженным иммунитетом.

Если змея все же укусила, то следует оставаться спокойным и меньше двигаться, пить много воды и по возможности принять 1-2 таблетки от аллергии.

Место укуса следует обработать антисептиком и наложить стерильную повязку.

Также необходимо снять с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь.

Не нужно высасывать яд, так как вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд окажется во рту. Отсасывать яд можно, только если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь.

Нельзя накладывать жгут на рану, прижигать место укуса.

Нельзя употреблять алкоголь.

В случае укуса змеей необходимо как можно быстрее попасть к врачу.

Однако следует помнить, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти.