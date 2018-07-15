Возле пирамид в Египте археологи нашли мумификационную мастерскую

15 июля 2018 г. 16:54
Источник: Интерфакс-Украина
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Египетские археологи нашли древнюю мумификационную мастерскую близ знаменитых пирамид в Гизе, сообщает Sky News.

Мастерской примерно 2500 лет, она находится в некрополе селения Саккара близ древнего Мемфиса.

Помимо непосредственно мастерской найдено массовое захоронение - предположительно, братская могила появилась в период персидского правления в Египте в 664-404 гг. до н.э.

На дне 30-метровой шахты были найдены несколько мумий, деревянные и каменные саркофаги. В мастерской были обнаружены предметы, использовавшиеся при бальзамировании, и ученые рассчитывают, что они помогут больше узнать маслах, которые использовались в период 26-й династии.

Среди найденных артефактов позолоченная погребальная маска, фрагменты саркофагов и картонных масок, которые надевались на мумии.

Также на месте были обнаружены кувшины, в которых хранились органы мумий, специальные чаши из глины и фаянса.

Находки будут выставлены в Большом египетском музее, который будет открыт в этом году.

 

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