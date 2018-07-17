Матрас — удобные, практичные и недорогие наматрасники в Украине®

Приобретая новый матрас, большинство людей редко задумывается о дополнительных аксессуарах к нему. Кажется, что поверх матраса достаточно постелить белье — и сон будет вполне комфортным. Однако это не совсем так.
Вместе с матрасом будет разумно приобрести наматрасники на сайте 101matras.com.ua/namatrasniki/c166303/— классические и специальные, взрослые и детские. Для чего они нужны?
Дополнительный чехол, который надевают поверх матраса, выполняет несколько основных функций.
В каталоге интернет-магазина 101Матрас представлены самые разные модели наматрасников — классические, влагостойкие, антибактериальные, гипоаллергенные. Выбор зависит от конкретных целей — например, для детского матраса разумнее всего будет выбрать водонепроницаемый и экологически-безопасный чехол. Для обычного «взрослого» спального места есть смысл выбрать антибактериальный наматрасник, если нет времени регулярно проводить обработку самого матраса от пыли и микроорганизмов.
Стоимость наматрасников в магазине 101Matras невысока, а крепятся к матрасам они очень легко и удобно. Поэтому такой аксессуар не перегрузит личный бюджет, но станет полезным и практичным приобретением.