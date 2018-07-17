Матрас — удобные, практичные и недорогие наматрасники в Украине®

Приобретая новый матрас, большинство людей редко задумывается о дополнительных аксессуарах к нему. Кажется, что поверх матраса достаточно постелить белье — и сон будет вполне комфортным. Однако это не совсем так.

Вместе с матрасом будет разумно приобрести наматрасники на сайте 101matras.com.ua/namatrasniki/c166303/— классические и специальные, взрослые и детские. Для чего они нужны?

Наматрасник — гарантия удобства и долгой службы матраса

Дополнительный чехол, который надевают поверх матраса, выполняет несколько основных функций.

Защита матраса от пыли. Со временем матрас неизбежно запылится, испачкается — и при отсутствии ухода превратится в настоящий рассадник пылевых клещей и микроорганизмов. Вместе с тем выбивать и стирать тяжелый большой матрас очень трудно. Наматрасник позволяет проводить полноценную уборку как можно реже, поскольку закрывает сам матрас от пыли и грязи.

Защита от влаги. На матрас можно случайно пролить воду, чай или кофе — и потом долго сушить пятно, от которого вряд ли удастся избавиться окончательно. Наматрасник решает и эту проблему — влагостойкие модели всегда сохраняют матрас в сухости.

Регулировка уровня жесткости. Если матрас чересчур мягкий, и после сна на нем болит спина, или наоборот, поверхность очень твердая — наматрасник позволит усовершенствовать спальное место, сделав его мягче или жестче.

Защита от аллергии. Наматрасники строго необходимы хроническим аллергикам и астматикам, поскольку минимальное количество раздражителей всегда присутствует даже в самых чистых матрасах. Гипоаллергенный чехол сможет вернуть спокойный и здоровый сон.

Как выбрать чехол для матраса?

В каталоге интернет-магазина 101Матрас представлены самые разные модели наматрасников — классические, влагостойкие, антибактериальные, гипоаллергенные. Выбор зависит от конкретных целей — например, для детского матраса разумнее всего будет выбрать водонепроницаемый и экологически-безопасный чехол. Для обычного «взрослого» спального места есть смысл выбрать антибактериальный наматрасник, если нет времени регулярно проводить обработку самого матраса от пыли и микроорганизмов.

Стоимость наматрасников в магазине 101Matras невысока, а крепятся к матрасам они очень легко и удобно. Поэтому такой аксессуар не перегрузит личный бюджет, но станет полезным и практичным приобретением.