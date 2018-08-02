В июле от крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет поступила рекордная сумма

В июле 2018 года в Госбюджет Украины плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС уплатили почти 1,9 миллиарда гривен, сообщили в пресс-службе налоговиков.

Это на 647 миллионов гривен или на 51,7% больше, чем поступило в июле прошлого года, а также почти на 490 миллионов гривен или на 35% больше поступлений июня этого года.

Об этом сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко.

В разрезе основных бюджетоформирующих налогов по сравнению с июлем прошлого года увеличилась уплата:

налога на прибыль предприятий - на 66,3%;

акцизного налога - на 56,5%;

налога на добавленную стоимость - на 46,1%;

налога на доходы физических лиц в части, которая платится в Госбюджет, - на 25%.

Всего за 7 месяцев текущего года благодаря крупным плательщикам, а также контролю со стороны Харьковского управления обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет на сумму 8,3 млрд. грн., из них:

5 млрд. 22 млн. грн. акцизного налога,

2 млрд. грн. налога на добавленную стоимость,

811 млн. грн. налога на прибыль предприятий,

194 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в Госбюджет, и прочее.