В июле от крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет поступила рекордная сумма

В июле 2018 года в Госбюджет Украины плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС уплатили почти 1,9 миллиарда гривен, сообщили в пресс-службе налоговиков.
Это на 647 миллионов гривен или на 51,7% больше, чем поступило в июле прошлого года, а также почти на 490 миллионов гривен или на 35% больше поступлений июня этого года.
Об этом сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко.
В разрезе основных бюджетоформирующих налогов по сравнению с июлем прошлого года увеличилась уплата:
налога на прибыль предприятий - на 66,3%;
акцизного налога - на 56,5%;
налога на добавленную стоимость - на 46,1%;
налога на доходы физических лиц в части, которая платится в Госбюджет, - на 25%.
Всего за 7 месяцев текущего года благодаря крупным плательщикам, а также контролю со стороны Харьковского управления обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет на сумму 8,3 млрд. грн., из них:
5 млрд. 22 млн. грн. акцизного налога,
2 млрд. грн. налога на добавленную стоимость,
811 млн. грн. налога на прибыль предприятий,
194 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая платится в Госбюджет, и прочее.