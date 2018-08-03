В Волчанском районе выявили нелегального лесоруба

В полицию от помощника лесничего из Волчанского района поступило сообщение о том, что неизвестный спиливает деревья в лесу без разрешительных документов.

На месте полицейские задержали 33-летнего жителя Чугуевского района.

Всего мужчина спилил 7 деревьев дуба, чем нанес районном лесному хозяйству материальный ущерб почти на 66 000 гривен.

Полицейские установили, что в период с 10 по 29 июля незаконный лесоруб спилил 6 деревьев породы дуба селе Хотомля Волчанского района, которые успел продать.

Свои действия злоумышленник объяснил тяжелым материальным положением.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю грозит наказание до 3 лет лишения свободы.