Киоск вместо трамвайной остановки. Пассажиры выскакивают в стены МАФа, а водители авто чудом избегают столкновений с трамваями

Вместо трамвайной остановки здесь, скорее всего, будет очередной киоск. Местные говорят, что это здание появилась здесь всего за одну ночь.

С трамвая - прямо в магазин. Похоже, именно так придется теперь высаживаться пассажирам трамвая на остановке по проспекту Тракторостроителей, 164. Для остановки, собственно, здесь вообще места не осталось, поэтому водителям приходится останавливаться не так, как должны - у знака, а немного раньше, чтобы люди не выскакивали в стены нового МАФа.

Елена, водитель трамвая

Ну, вообще возле диска. - Возле диска, то есть оно мешает высадке людей? - Ну, как бы будет, да. - А в плане чего, как? - Ну, люди ж не будут им прыгать в этот самый, в магазин.

Галина, водитель трамвая

Вот этот магазин нам мешает - обзорности на трамвайной остановке, его надо убрать.

Водитель трамвая

Мешает видимости, вот выезжают машины, конечно мешают.

Влад, водитель трамвая

Мешает именно он обзору, вон машины выполняют левый поворот. Ну как, угроза безопасности дорожного движения. - То есть может произойти авария, да? - Да.

Так же новый киоск мешает и обзору водителей автомобилей, создавая сплошную опасность и на без того не очень удобном выезде, где в кучу собрались и пешеходный переход, и автобусная остановка, и трамвайные рельсы, и угол улицы.

Поэтому ни пешеходам, ни водителям транспорта новация не по душе, говорят, там, где МАФы никому не мешают, их почему-то быстро убирают, а в этом месте, наоборот, поставили.

Ирина

Конечно, мешает, тут всё надо убрать вот это вот. Всю эту ерунду посносить и поставить современную остановку, человека вообще ничего на остановке не должно отвлекать, если вот тут вот станет один человек, уже два не пройдут. Зачем это надо. Во-вторых, выскочил с автобуса - можно пересесть на трамвай, а так вот эта вся эта х*ень стоит разноперстная.

Владимир

Поставили, я его сегодня увидел первый день. Вроде как мешает. Ну, не нормально он стоит, не нормально. Мешает.

В горсовете тем временем говорят, что вопросом проверки законности расположения данного МАФа начал заниматься департамент территориального контроля.

И если он действительно был установлен без разрешений и мешает безопасности движения, то его обязательно демонтируют.