В Немышлянском районе возле жилого дома нашли гранату

08 августа 2018 г. 11:12

7 августа около 6 часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на улице Братской в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Бдительные харьковчане заметили боеприпас, лежащий прямо на клумбе.

На место прибыли правоохранители и эксперты-взрывотехники.

Специалисты идентифицировали обнаруженный боеприпас как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2.

Опасную находку изъяли и направили на экспертизу.

Эвакуацию жителей близлежащих домов не проводили.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.