В Немышлянском районе возле жилого дома нашли гранату

7 августа около 6 часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на улице Братской в Немышлянском районе Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Бдительные харьковчане заметили боеприпас, лежащий прямо на клумбе.
На место прибыли правоохранители и эксперты-взрывотехники.
Специалисты идентифицировали обнаруженный боеприпас как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2.
Опасную находку изъяли и направили на экспертизу.
Эвакуацию жителей близлежащих домов не проводили.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.