В Немышлянском районе возле жилого дома нашли гранату

7 августа около 6 часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на улице Братской в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Бдительные харьковчане заметили боеприпас, лежащий прямо на клумбе.

На место прибыли правоохранители и эксперты-взрывотехники.

Специалисты идентифицировали обнаруженный боеприпас как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2.

Опасную находку изъяли и направили на экспертизу.

Эвакуацию жителей близлежащих домов не проводили.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.