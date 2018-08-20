В Харьковской области открыли новое газовое месторождение

Burisma Group, подконтрольная бизнесмену Николаю Злочевскому, открыла новое месторождение газа на Веселковой структуре Пегедовской площади в Харьковская области, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, на Веселковой структуре за восемь месяцев была пробурена поисковая скважина глубиной 5,4 тыс. м, при ее испытании получены промышленные суточные дебиты объемом более 200 тыс. куб. м газа.

В процессе бурения вскрыто семь газоносных и газонасыщенных интервалов в визейских и серпуховских отложениях нижнего карбона с общей мощностью продуктивных пластов около 60 м.

В целом запасы и ресурсы газа в пределах Пегедовской площади могут составить более 7 млрд куб. м. С целью подготовки к промышленному бурению уже ведутся работы по комплексной переобработке и переинтерпретации сейсморазведочных материалов в пределах площади, а также на смежных участках, по результатам которых будут закладываться новые поисковые скважины.

"По результатам проведенных исследований скважины и интерпретации материалов бурения будут произведены уточнение геологической модели Веселковой структуры, в частности, и Пегедовской площади в целом, детальная оценка ресурсной базы", – отметил CEO Burisma Group Тарас Бурдейный.

"Сейчас мы продолжаем бурение скважин на Водяновском, Ракитнянском и Роганском месторождениях. Также добурена поисковая скважина на Гуцуловском месторожении, где уже проведены геофизические исследования и открыты новые залежи газа. В июне компания начала бурить скважину на Пилиповской площади в Ивано-Франковской области и Никловицком месторождении Львовской области", – добавил он.

Burisma Holdings подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в частности, добыча газа "Эско-Пивнич" по итогам шести месяцев 2018 года составила 239,258 млн куб. м (-17,9% к январю-июню-2017), "Системойлинженеринг" – 70,773 млн куб. м (+87,4%), "Куб-Газ" – 69,878 млн куб. м (-22,2%), "ПУГК" – 50,84 млн куб. м (-3,5%), "Пари" – 10,04 млн куб. м (+9,2%), "Надрагаз" – 8,493 млн куб. м (+27,7%).

Бенефициаром Burisma Group является Николай Злочевский.