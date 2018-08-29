18-летний Тигран Енгибарян, сбивший насмерть подростка, вышел на свободу. Решение суда, которое возмутило общественность

Ужасные кадры, на которых Тигран Енгибарян насмерть сбивает юношу, который всего на год младше его самого. Когда-то они вызвали не меньший резонанс, чем решение, по этому делу накануне вынес Апелляционный суд Харьковской области, заменив реальный срок на условный.

Евгения Бондаренко, пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области

Один з доводів, якими аргументували апеляційні скарги адвокати, те, що на даний час в нього ряд тяжких захворювань, і зі слідчого ізолятора надійшла довідка, яка це підтверджує. Було встановлено, що то тяжкі захворювання підтверджувались медичною довідкою слідчого ізолятору

Такое решение суда вызвало возмущение у харьковчан, и большинство выражает его только в интернете, кто-то - в разговоре со знакомыми.

А специалисты комментировать его почему-то не согласны. Не на камеру рассказывают, что договоренность о такой снисходительности суда корнями уходит аж в Киев.

Поэтому от юристов удалось получить только профессиональную оценку.

Олег Головков, адвокат

Справа в тому, що мова в даному випадку йде не про доведеність вини особи і вона звільняється з-під варти, а справа йде про те, що суд вважає, що вчинення такої дії, з такими наслідками, продовження дії - це заслуговує певного засудження, але ж не заслуговує реального покарання, ось що вчора сказав суд.

А вот еще одни фигуранты дела по резонансному ДТП - уже на Сумской - Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

На стадии досудебного расследования адвокат Дронова Сергей Перепелица время от времени указывает суду на то, что его подзащитный чувствует себя плохо и просит смягчить наказания. На одном из заседаний адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь также указывает на недостатки здоровья своей подзащитной

Юлия Козырь, адвокат Зайцевой

Відсутність належного медичного обстеження та лікування за допомогою медичного обладнання, висококваліфікованих спеціалістів, лікарів, необхідних лікарських засобів може призвести до незворотніх наслідків для неї. А з урахуванням постійних, сильних головних болей взагалі носить характер тортур

Все эти аргументы вряд ли как-то влияют на судебное разбирательство. Впрочем, позволяют вызвать сочувствие у общества, говорят специалисты. Дело Егибаряна еще раз подчеркнуло избирательность правосудия, убеждены они. Впрочем, содержание под стражей на стадии досудебного расследования должно быть скорее исключением, чем системой

Олег Головков, адвокат

Утримання під вартою, саме під час досудового слідства – це виключний захід. Справа в тому, що вона застосовується тільки у тому випадку, коли є об»єктивні дані, які свідчать, що особа може ухилятись від слідства, впливати на свідків. Виключий перелік обставин, який дає можливість і викликає необхідність людину утримувати під вартою

Как противовес делу Енгибаряна - не менее ужасное ДТП, которое произошло при участии водителя ВАЗа, автослесаря ​​Куденко, который недавно насмерть сбил пятимесячного младенца в коляске. Мужчина признал свою вину

Ну не хотел я этого! ... Машина неуправляемая была…

Расследование по этому делу еще продолжается, мужчина находится под арестом. Но вряд ли он сможет рассчитывать на такую ​​снисходительность Фемиды, как Тигран Енгибарян.

Ольга Котова, которая этим летом насмерть сбила чемпиона Украины по мотокроссу Андрея Бессонова, также находится под стражей. Хотя он не сбегала с места ДТП, в отличие от прокурора Масима Марченко, в ДТП с участием которого погибли два человека. И его даже под стражу так и не взяли.

Поэтому в Украине равенство перед законом и до сих пор декларируется только перед телекамерами.