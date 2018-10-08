На железнодорожной станции Купянска в поезде умер мужчина

08 октября 2018 г. 12:37
285 просмотров

7 октября в полицию поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции "Купянск-Узловой" о том, что в туалетной комнате междугородного поезда "Хмельницкий - Лисичанск"  обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, умерший являлся военнослужащим ВСУ и проживал в Хмельницкой области.

Мужчина находился в кратковременном отпуске по месту своего проживания и следовал в расположение своей воинской части.

По словам его сослуживцев, с которыми он ехал вместе к месту дислокации воинской части, мужчина вышел в туалет, где ему стало плохо.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти правоохранители направили в морг.

 Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.