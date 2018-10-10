В Харьковской области чиновников подозревают в растрате более полмиллиона гривен

10 октября 2018 г. 10:34
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Лозовская местная прокуратура проводит досудебное расследование по факту растраты более 500 тысяч гривен бюджетных средств во время капитального ремонта светодинамического фонтана в райцентре.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, 49-летнего директора ООО, выполнявшего ремонтные работы, подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). 

65-летнюю начальницу управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры городского совета и 51-летнего главного специалиста этого же управления, которые согласовывали акты выполненных работ, подозревают в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины и ч. 2 ст . 367 УК Украины).

Как установили правоохранители, в августе 2017 года на капитальный ремонт и реставрацию фонтана городской совет заключил с обществом договор. 

За выполненные работы подрядчик получил около 1500000 гривен. 

По данным следствия, стоимость своих услуг ООО завысила более чем на полмиллиона гривен.

Подрядчик дважды вносил в акты приема-передачи недостоверные сведения. 

Первый документ, где стоимость работ была завышена почти на 180 тысяч гривен, в сентябре 2017 согласовала и подписала начальница профильного управления горсовета. 

Второй, в котором директор ООО излишне начислил себе более 330 тысяч гривен, подписал  главный специалист управления.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.

 

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