В Харьковской области в доме взорвался газ: есть пострадавшие

06 ноября 2018 г. 9:55
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6 ноября в 5:24 спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Новая Водолага на ул. Победы, 18 в одноэтажном жилом доме на 3-х хозяев произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием в доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что взрыв произошел в первой квартире, в результате чего была повреждена часть дома: стены и крыша квартир №2 и №3.

Также на время прибытия бойцов ГСЧС огнем был охвачен диван на площади 1 кв.м.

В 5:46 спасатели локализовали пожар, в 05:48 - ликвидировали.

В результате взрыва получил травмы брат владелицы квартиры, в которой произошел взрыв.

Пострадавшего госпитализировали в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи в Харьков.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

 

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