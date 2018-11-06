От крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет поступило более 14 миллиардов гривен

06 ноября 2018 г. 18:00
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За 10 месяцев 2018 года предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, уплатили в общий фонд государственного бюджета 14 млрд. 777 млн.  грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов. 

По словам начальника управления Галина Феденко, таких высоких результатов удалось достичь благодаря усилиям крупных плательщиков, а также постоянному усовершенствованию системы администрирования налогов и индивидуальному подходу в ходе взаимодействия с крупным бизнесом. 

Так в разрезе основных бюджетоформирующих налогов в общий фонд Государственного бюджета поступило:

- 9 млрд. 484 млн. грн. акцизного налога,

- 3 млрд. 313 млн. грн. налога на добавленную стоимость,

- 1 млрд. 209 млн. грн. налога на прибыль предприятий,

- 291 млн. грн. налога на доходы физических лиц (в части, которая платится в госбюджет).

В частности, в октябре текущего года крупным бизнесом Харьковщины в общий фонд Государственного бюджета уплачено 2 млрд. 107 млн. грн.

Уплата налогов по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 486 млн. грн., или на 30%, в т.ч. налога на добавленную стоимость - на 6,3%, налога на доходы физических лиц (в части, которая платится в Госбюджет) - на 10,8%, акцизного налога - на 36,4%.

 

 

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