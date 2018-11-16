Почему сад Шевченко дороже, чем бесперебойное теплоснабжение? Харьковчане вышли на пикет с требованием решить проблему с отоплением

С самого утра возле здания харьковской мэрии около трех десятков горожан. Говорят, вышли на пикет с требованием решить проблему с отоплением и горячей водой в нескольких районах города. Несмотря на то, что отопительный сезон начался еще месяц назад, харьковчане продолжают жаловаться на холод в помещениях. Заявлениями об отсутствии тепла даже перегрузили линию диспетчерской службы 15-62.

Ирина Семенкова, харьковчанка:

Оказалось, нет отопления, ну практически во всех стояках. Дом 12-этажный. На первых этажах еще немножко потеплело, а на остальных – нет. Ну и, куда ни звонили, наш председатель ОСМД, куда не обращалась, везде объясняют, что нет давления, потому что лежит труба, которую мы не залатали. Если они дадут больше давление, то она лопнет.

Один из участников пикета, аналитик Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин говорит, учитывая количество аварий в городе и существенную изношенность теплосетей, денег на модернизацию и ремонты выделяют недостаточно, особенно в сравнении с расходами на имиджевые проекты мэрии.

Евгений Лисичкин, активист Харьковского антикоррупционного центра:

На ремонт теплових мереж витрачають, планують витратити 147 мійльонів гривень, навіть цю цифру вони фактично не витрачають, тому що кошти забираються за газ автоматично. Постанова 217 Кабінету Міністрів і фактично 102 мільйони інвестиційної програми + 38 мійльонів ремонтного фонду. Навіть цих 140 мільйонів Харків не вистачає на рік на ремонт цих теплових мереж. Цифра по саду Шевченко - це 607 мійльонівг ривень - це протягом останніх двох років.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, который вышел пообщаться с пикетчиками, говорит, причина перебоев с теплом - отключения из-за порывов труб. Однако ситуацию в Харькове называет нормальным рабочим процессом. Уверяет, что вопрос о дополнительном выделении средств на ремонты и повышение зарплат коммунальщикам. которые работают на аварийных участках уже обсуждается. И подчекривает, что по его информации, домов, где батареи холодные, по состоянию на утро 16 ноября, не больше 30.

Андрей Руденко, заместитель мэра по вопросам ЖКХ:

Это нормальный обычный процесс нормальной работы. Если раньше это никого не удивляло, то сей час на это начали обращать внимание. Прекрасно. Все те дефекты, которые на сегодняшний день происходят, они ликвидируются, фиксируются и в дальнейшем будут заложены в ППР – это планово-предупредитьльные ремонты с весны. У меня на сегодняшний день в работе в районе 30 домов - те, которые будут включены сегодня. Они сегодня выведены и сегодня будут включены, это для работы, это дефекты, которые были непосредственно в работе.

Но в Харковской облгосадминистрации и в КП "Харьковские тепловые сети" называют вовсе другие цифры. По данным ХОГА, холодными батареи утром были в 62 жилых домах Харькова из-з аварий. На сайте теплоснабжающего предприятия. в свою очередь, указали, что отопления на сегодняшний день нет в 53 жилых домах, 3 школах и 5 детских учреждениях. В то же время, в социальных сетях харьковчане продолжают писать, что адресов без тепла и горячей воды гораздо больше. В частности, это дома на проспекте Петра Григоренко и Героев Сталинграда, улицах Молочной и Плехановской, Жасминовом бульваре. Тепловики говорят - дефекты, из-за которых отсутствует отопление, устранят в течение дня.