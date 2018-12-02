Харьковчане предлагают создать удобную систему оплаты проезда в городском транспорте - петиция

Создать удобную систему оплаты проезда в городском транспорте предлагают харьковчане городским чиновникам, переняв практику европейских стран.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Многие знают что в Европе есть система оплаты не по количеству проездов, а по времени, без ограничения на пересадки, - пишет автор петиции, - Взять, к примеру, пражский транспорт : билеты бывают 30- , 90- минутные , однодневные, трёхдневные, 30-дневные, 90-дневные, 150-дневные, а также билет на год».

По мнению автора петиции, из-за слабой развитости общественного транспорта в Харькове многим пассажирам приходится либо ехать с огромным количеством пересадок и каждый раз оплачивать проезд , а это понижает мобильность граждан и повышает их желание приобрести собственный транспорт, из-за чего образуются огромные пробки в городе.

Если бы была создана более прозрачная и удобная система оплаты проезда, многие граждане смогли бы пересесть на электрический городской транспорт, считает харьковчанин и добавляет, что такая система могла бы удобно использоваться с системой E-Ticket .

«Человек вставляет карточку в автомат , выбирает билет на месяц и оплачивает , заходит в транспорт и после первого касания к валидатору у него включается система, и 30 дней он может ездить без ограничений , такая система намного удобнее для всех людей», - пишет автор петиции.

Как считает автор инициативы, таким образом у городских властей будет возможность монетизировать льготы для пенсионеров и других слоев населения, которые в них нуждаются , им будет прибавляться сумма к пенсии в расчете на 1 месяц и у них будет выбор: либо купить себе билет на месяц , либо использовать их в своих нуждах .

Такая система прошла успешные испытания во многих городах и создала действительно удобный транспорт для граждан, вся оплата будет идти в структуру гортранспорта, а не «по карманам», отметил автор петиции .

Сбор подписей под петицией стартовал 29 ноября.

На данный момент ее поддержали 146 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.