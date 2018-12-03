В Швейцарии остановили Большой адронный коллайдер

Ученые и инженеры заглушили Большой адронный коллайдер и следующие два года будут заниматься его модернизацией и ремонтом.

Об этом пишет N+1.

В результате обновления систем ускорителя будет почти вдвое увеличена его светимость, что позволит превратить его в Большой адронный коллайдер высокой светимости - High Luminosity LHC, сокращенно HL-LHC.

В "трубе" БАКа физики сталкивают встречные пучки протонов, разогнанных до энергий почти 7 тераэлектронвольт. То, что происходит при столкновении, фиксируют детекторы, после чего ученые анализируют полученные данные в попытках отыскать отклонения от предсказаний теории — стандартной модели. Чтобы повысить шансы отыскать такую аномалию, нужно либо увеличивать число экспериментов и общей статистики, либо повышать энергию столкновений. HL-LHC призван сделать первое путем увеличения плотности "кучки" протонов, которые разгоняются в ускорителе.

Коллайдер будет обновлен около 130 новыми сверхпроводящими магнитами, суммарное поле которых достигнет 11,5 тесла, а также более совершенной системой электропитания. Рядом с ускорителем построят новые полости и технологические тоннели, криогенное оборудование и системы вентиляции.

После дальнейшей модернизации за 2026-2036 годы ученые намереваются собрать на HL-LHC в 10 раз больше данных, чем за все время работы БАК.

Напомним, коллайдер построен на 100-метровой глубине под территориями Франции и Швейцарии и представляет собой кольцевой тоннель протяженностью 27 километров.