По факту смерти ребенка от гриппа харьковская полиция открыла уголовное производство

Как сообщалось, в Харькове умерла 9-летняя девочка, которая болела гриппом.

По факту смерти ребенка следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой «естественная смерть»).

Об этом сообщил предтавитель отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области на брифинге, который состоялся сегодня, 14 декабря.

Также на брифинге заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк рассказал подробности происшествия.

По словам Черняка, девочка находилась на учете в городской детской клинической больнице №19. По имеющимся данным, ребенок заболел еще 27-28 ноября.

На дом к ребенку был вызван врач-педиатр, который работает именно в этой больнице.

Девочку лечили дома.

1 декабря в связи с ухудшением самочувствия девочки была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая прибыла на место за 10 минут.

Девочку доставили в Харьковскую областную клиническую больницу №1.

«Она была уже, к сожалению, в состоянии клинической смерти, поэтому все реанимационные мероприятия, которые были сделаны, не помогли. В 13:50 была констатирована биологическая смерть», - рассказал Черняк и отметил, что судмедэкспертиза выявила у умершей девочки штамм гриппа А (Н3N2).

Биоматериалы были доставлены в Киев для вирусологического исследования.

Как сообщил Михаил Черняк, по данному факту проводится проверка, все обстоятельства происшедшего выясняются.