В Харькове приостановили действие новых тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах и вернули прежний тариф

19 февраля 2019 г. 17:32
Автор: Марина Николаева
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Суд удовлетворил ходатайство активистов Харьковского антикоррупционного центра об обеспечении иска о признании незаконными повышенных тарифов на проезд в харьковском городском электротранспорте до рассмотрения иска по сути.

Таким образом, с завтрашнего дня на проезд в харьковских трамваях и троллейбусах будут действовать старые тарифы на проезд – по 4 гривны за поездку.

Напомним, сегодня в Харьковском окружном административном  суде состоялось первое судебное заседание по делу по иску ХАЦ об отмене решения Исполкома Харьковского городского совета о повышении стоимости проезда в харьковском городском электротранспорте до 6 гривен.

Новые тарифы вступили в действие 8 февраля 2019 года. Ранее стоимость одной поездки в трамвае и троллейбусе составляла 4 гривны.

 

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