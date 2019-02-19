В Харькове приостановили действие новых тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах и вернули прежний тариф

Суд удовлетворил ходатайство активистов Харьковского антикоррупционного центра об обеспечении иска о признании незаконными повышенных тарифов на проезд в харьковском городском электротранспорте до рассмотрения иска по сути.

Таким образом, с завтрашнего дня на проезд в харьковских трамваях и троллейбусах будут действовать старые тарифы на проезд – по 4 гривны за поездку.

Напомним, сегодня в Харьковском окружном административном суде состоялось первое судебное заседание по делу по иску ХАЦ об отмене решения Исполкома Харьковского городского совета о повышении стоимости проезда в харьковском городском электротранспорте до 6 гривен.

Новые тарифы вступили в действие 8 февраля 2019 года. Ранее стоимость одной поездки в трамвае и троллейбусе составляла 4 гривны.