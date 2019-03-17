В лесу под Харьковом обнаружили тело убитого солдата-контрактника - СМИ

17 марта 2019 г. 13:11
Источник: Українські Національні Новини
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В Чугуеве обнаружили труп 27-летнего военнослужащего контрактной службы. Об этом  сообщили в правоохранительных органах.

Тело солдата с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части, в которой он служил.

Как сообщили в правоохранительных органах, на теле покойного множественные колото-резаные раны.

Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.

По данному факту начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных к преступлению лиц.

 

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