В лесу под Харьковом обнаружили тело убитого солдата-контрактника - СМИ

В Чугуеве обнаружили труп 27-летнего военнослужащего контрактной службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Тело солдата с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части, в которой он служил.

Как сообщили в правоохранительных органах, на теле покойного множественные колото-резаные раны.

Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.

По данному факту начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных к преступлению лиц.