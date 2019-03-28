Правоохранители ищут сбежавшую из дому девочку-подростка (фото)

Вчера, 27 марта в Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что двумя днями ранее14-летняя Евгения Дмитриева ушла из дому и до сих пор не вернулась, кроме того не отвечает на телефонные звонки.

Об этом сообщили в Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 153-155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, может предоставлять о себе недостоверную информацию, а именно свои анкетные данные.

Была одета в куртку светло-бежевого цвета выше пояса, черные брюки и кроссовки.

Если вам известно место нахождения девочки-подростка, правоохранители просят сообщить по телефонам: (057) 737-40-22, 8-066-246-03-91, 8-098-084-56-88, 102 или другими доступными способами.