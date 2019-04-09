На получении 10000 гривен взятки задержали военнослужащего

В Харьковской области на получении взятки правоохранители задержали командира взвода воинской части ВС Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, военнослужащий получил от подчиненного неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен за решение вопроса о непривлечении последнего к дисциплинарной ответственности.

Задержали командира взвода 5 апреля сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области и УСБУ в Харьковской области

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он находится под стражей.

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.