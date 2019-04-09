На получении 10000 гривен взятки задержали военнослужащего

09 апреля 2019 г. 15:50
72 просмотра

В Харьковской области на получении взятки правоохранители задержали командира взвода воинской части ВС Украины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, военнослужащий получил от подчиненного неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен за решение вопроса о непривлечении последнего к дисциплинарной ответственности. 

Задержали командира взвода 5 апреля сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП  в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области и УСБУ в Харьковской области

Задержанному сообщено о подозрении  в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас он находится под стражей. 

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.