Задержали группу подозреваемых в нападениях на инкассаторов

Харьковские правоохранители задержали банду, подозреваемую в серии разбойных нападений на инкассаторов. Об этом сообщил глава ГУНП в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook.

«Мы задержали банду, которая в течение 7 последних лет совершала вооруженные разбойные нападения на инкассаторов», - написал Бех.

По его словам, правоохранители задержали 10 человек, которые входили в состав преступной группировки.

Девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления, отметил глава харьковской полиции.

«Ни один из них не работал, а зачем? Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов. Преступный «улов» немалый. По меньшей мере, 15 миллионов гривен», - рассказал Олег Бех.

Как установлено, деньги злоумышленники тратили на ценные машины и зарубежный отдых.

Также глава областной полиции опубликовал фото арсенала оружия, который, по его словам, хранился в гаражах задержанных в Киеве и был изъят при обысках.

Это - гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны и гранаты.

В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.