Детский сад, в котором отравились дети, временно закрыли

16 апреля 2019 г. 11:46
39 просмотров

Детский сад, воспитанники которого были госпитализированы с подозрением на пищевую токсикоинфекцию, закрыт до 21 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации

По данным ОГА, окончательных результатов анализов еще нет. Все дети, а их – восемь человек, были госпитализированы в филиал районной больницы, находятся в удовлетворительном состоянии.  На данный момент проявлений инфекции уже нет.

Дети находятся в больнице до получения результатов анализов.

До этого времени закрыт и детский сад.

Как сообщалось, с 12 по 13 апреля из поселка Слобожаноское в инфекционное отделение Слобожанской районной больницы были госпитализированы воспитанники ясли-сада №3 Комсомольского поселкового совета Змиевского района.

Всем заболевшим установлен  предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.