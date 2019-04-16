Детский сад, в котором отравились дети, временно закрыли

Детский сад, воспитанники которого были госпитализированы с подозрением на пищевую токсикоинфекцию, закрыт до 21 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации

По данным ОГА, окончательных результатов анализов еще нет. Все дети, а их – восемь человек, были госпитализированы в филиал районной больницы, находятся в удовлетворительном состоянии. На данный момент проявлений инфекции уже нет.

Дети находятся в больнице до получения результатов анализов.

До этого времени закрыт и детский сад.

Как сообщалось, с 12 по 13 апреля из поселка Слобожаноское в инфекционное отделение Слобожанской районной больницы были госпитализированы воспитанники ясли-сада №3 Комсомольского поселкового совета Змиевского района.

Всем заболевшим установлен предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.