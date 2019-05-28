Не исправился: за кражи телефонов рецидивист отправится за решетку

28 мая 2019 г. 16:44
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В Харькове суд признал виновным ранее неоднократно судимого за корыстные преступления 43-летнего харьковчанина в совершении ряда краж (ч. 2 ст. 185 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, очередную серию краж рецидивист совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору. 

Суд учел неотбытое наказание и назначил харьковчанину 4 года и 3 месяца лишения свободы. 

Как было установлено, летом 2017 года злоумышленник совершил 8 краж мобильных телефонов. 

Злоумышленник действовал по одной схеме: он высматривал в толпе людей с телефоном в руках. Затем пристально следил, куда будущая жертва прятала мобильный, и ждал подходящего момента, чтобы незаметно его украсть. 

Телефоны вор вытаскивал преимущественно из карманов и сумок своих жертв. 

Промышлял злоумышленник в метро, ​​в магазинах и кафе. Однажды даже украл личный телефон у продавщицы магазина с сигарами, вытащив его из-за прилавка. 

Общая сумма ущерба, причиненного рецидивистом потерпевшим, составила более 25 тысяч гривен.

Сейчас приговор не вступил в законную силу: идет срок его апелляционного обжалования.

 

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